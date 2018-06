Chocolate corre risco de desaparecer, alerta pesquisador

Má notícia para os chocólatras de plantão: com as mudanças no solo da África, que responde por 72% da produção mundial de cacau, o chocolate corre risco de extinção.

Hoje, os produtores estão derrubando outras espécies para plantar apenas cacaueiro, que cresce melhor em florestas, à sombra de árvores mais altas. Dessa forma, a colheita de cacau aumenta a curto prazo, mas o solo acaba empobrecido com a ação do sol e a produção futura é comprometida.

“Em 20 anos, o chocolate vai ser como o caviar: tão raro e caro que as pessoas não vão poder comprar”, afirma John Mason, diretor do Centro de Pesquisas sobre Conservação da Natureza (NCRC). Atualmente, o Brasil é o 6º maior produtor de cacau do planeta, mas ainda precisa importá-lo.

(via Superinteressante)