Cinco toneladas de Nutella são roubadas na Alemanha: carga é avaliada em R$ 40 mil

Uma carga de 5 toneladas de Nutella foi roubada neste fim de semana na Alemanha, de acordo com a agência AP. Segundo a polícia informou nesta segunda-feira, um número ainda não identificado de ladrões assaltou um trailer com os potes de creme de chocolate com avelã.

O veículo estava em um estacionamento na região central da cidade de Bad Hersfeld, região ao nordeste de Frankfurt. A estimativa das autoridades é que a carga seja avaliada em cerca de R$ 40 mil (16 mil euros).

Jornais alemães informam que essa não é a primeira vez que cargas alimentícias são roubadas na região. Em agosto de 2012, mais de 30 mil latas de energético foram levadas por criminosos; meses antes, cinco toneladas de café também foram roubados.