Claudia Leitte compara roqueiros que criticam axé a Hitler

Claudia Leitte cantou Led Zeppelin e Rolling Stones no Rock in Rio e foi criticada pelos roqueiros, que a colocaram nos Trending Topics. Nesta terça-feira, ela deu a resposta em seu blog. E comparou a Hitler quem curte rock e se acha superior a quem gosta de axé.

“Não gostar de Axé é normal! Anormal é achar-se superior porque conhece John Coltrane ou porque adora o Metallica. Procurem no Google sobre a história de um ariano que se achava superior aos judeus…

Há tanto por fazer. E pessoas com voz ativa, com acesso à internet, manifestam-se como se fossem melhores que as outras porque curtem o LED ZEPPELIN… Hein?”