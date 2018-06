Olimpíada: clique sua ida a Londres e mande para o Estadão

A Olimpíada começa nesta sexta-feira. E o Estadão convida internautas que estejam indo para Londres ou que já chegaram lá a retratar seus preparativos para a viagem ou o clima da cidade antes do início do maior evento esportivo da Terra.

Como? É só tirar uma foto de seu embarque, de você fazendo as malas, chegando no aeroporto ou, para quem já estiver lá, de bandeiras sendo hasteadas, pessoas andando com camisas de países nas ruas, logotipos dos Jogos pintados em muros… Enfim, use a sua criatividade e fotografe aquilo que mais lhe chamar atenção.

As melhores imagens serão publicadas no site do Estadão e no nosso Instagram (@estadao).

Para mandar, é só colocar #olimpiadaestadao na legenda de sua foto no Instagram ou enviar pelo e-mail infograficos@estadao.com.br

Participe!

A imagem aí de cima é de Yoseff Egoroff, que já enviou seu clique.