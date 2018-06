Cobertura interativa do ‘Estado’ do carnaval é vista 105 milhões de vezes

Recurso inédito do ‘Estado’ para acompanhar o carnaval nas redes sociais reuniu tweets de internautas sobre as disputas entre escolas de samba de São Paulo e do Rio de Janeiro, além de fotos e comentários sobre o evento pelo País. A hashtag #Estadaocarnaval chegou a ser vista 105 milhões de vezes durante a cobertura interativa do estadão.com.br, que se consolidou como uma “segunda tela” (depois da televisão) para mostrar as notícias e a participação dos leitores nas redes.

Pelos rankings da ferramenta, desenvolvida em parceira com o Twitter e a Flowics, as escolas do Rio foram mencionadas em mais de 94 mil tweets e as escolas de São Paulo em mais de 52 mil.

Facebook e Instagram também fizeram parte da cobertura com enquetes sobre as escolas ao término de cada dia de desfiles e fotos da folia pelo País.

[galeria id=9823]