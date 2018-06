Beijo gay consagra o uso de hashtags no Facebook

As comuns hashtags no Twitter sempre deixaram a dúvida: tornariam-se populares também no Facebook? Ontem, durante a exibição do último capítulo da novela ‘Amor à Vida’, da TV Globo, os telespectadores e também internautas deram a resposta. Grande parte das pessoas expressaram suas opiniões sobre a cena entre Mateus Solano e Thiago Fragoso usando as hashtags #bjogay e #beijogay.

Na noite desta sexta-feira, os olhares dos telespectadores estavam grudados no desenrolar da história da rede Globo e, em segundo lugar, a atenção estava voltada para o Facebook. As pessoas, além de assistir, queriam se posicionar e, de certo modo, ‘participar’ da cena que entrou para a história da teledramaturgia brasileira. Assim, o fenômeno chamado segunda tela contribuiu para o uso massivo das mesmas expressões. E esse foi mais um feito do icônico beijo gay.

http://storify.com/estadao/internautas-consagram-hashtag-no-facebook

/Gabriela Marçal