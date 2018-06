Com duas vaginas, mulher afirma ter perdido virgindade duas vezes

Ela afirma ter perdido a virgindade duas vezes. E não foi com o objetivo de valorizar mais o segundo relacionamento sexual: Hazel Jones tem duas vaginas. A moça foi diagnosticada com uma raríssima anomalia – conhecida como útero didelfo – aos 18, depois de um namorado comentar que o seu corpo era um pouco diferente do de outras mulheres. Anos antes, no entanto, já havia tido a primeira pista de que algo estava “errado”: perguntou para a amiga de escola em que cavidade deveria colocar o absorvente interno. Hoje com 27 anos, Hazel afirma que está muito feliz com o próprio corpo e tem uma “ótima vida sexual.”

(Via Daily Mail)