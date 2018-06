A publicidade do Red Bull foi suspensa da TV por sugerir que Jesus Cristo só teria conseguido andar sobre as águas após ter bebido o energético. A decisão é do Conar, órgão que regula a propaganda no Brasil e que recebeu mais de 200 reclamações.

Segundo o Conar, a publicidade “fere a respeitabilidade religiosa”. Veja abaixo:

Via Veja