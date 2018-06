Conta de Mark Zuckerberg no Facebook é hackeada: fotos privadas foram parar na web

Uma das principais funcionalidades do Facebook são os controles de privacidade. O criador da rede social, Mark Zuckerberg, vive batendo no peito para afirmar que os dados dos usuários estão seguros.

Pois bem, pelo menos os de Mark, nem tanto. Hackers afirmam ter descoberto uma forma de burlar o sistema de segurança e acessaram fotos privadas do bilionário. E, lógico, postaram tudo na internet.

As imagens mostram ele fazendo sushi, em encontro com Obama, bebendo e segurando uma galinha (?!). De acordo com o The Register, o Facebook ainda não se pronunciou.