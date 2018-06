Converse lança coleção com estampas inspiradas no Gorillaz

Reprodução

A Converse divulgou hoje os modelos que lançará como parte da parceria com o Gorillaz. O designer Jamie Hewlett, que era co-responsável pelos clipes e projetos gráficos da banda, criou 4 modelos de all stars – ainda sem previsão de lançamento no Brasil.

Para divulgar a novidade, a Converse também convidou os músicos James Murphy (ex-LCD Sounsystem) e Andre 3000 (do Outkast) para uma parceria com Damon Albarn, o líder do Gorillaz e também vocalista do Blur.

Veja os outros 3 modelos:

(Via Converse)