O Corinthians tem 79% de chances de ser campeão brasileiro este ano. O Vasco, que atualmente ocupa o segundo lugar na tabela, aparece com 17%, enquanto o Fluminense, atual 3º colocado, é projetado com 4% chances. O cálculo foi feito pelo site Infobola, do matemático Tristão Garcia.

O site calcula as chances de cada time com base no mando de campo dos jogos e o retrospecto das equipes no Brasileirão.

Animados, corintianos?