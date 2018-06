Depois de Calypso, Orkut anuncia show exclusivo do Restart

Depois da Banda Calypso, chega a vez de Restart no Orkut Ao Vivo. A banda será a atração da vez no programa de entrevistas do site de relacionamento. E o meninos também prometem tocar músicas do disco novo. Os fãs podem participar enviando perguntas na comunidade. Às 20h, hoje, neste link.

ATUALIZAÇÃO ÀS 22H48: Além de ficarem durante todo o tempo do show no topo dos Trending Topics do Twitter, os garotos do Restart voltaram a responder aos críticos: “Esse é o nosso jeito de fazer rock n roll”, disse Pe Lanza antes de tocar Nosso Rock. “Preconceito é normal, mas as pessoas estão se acostumando com a Restart”, completou.