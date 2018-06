Depois do Lollo, chocolate Surpresa também deve voltar, pedem internautas

A Nestlé anunciou nesta semana que vai colocar de volta no mercado o chocolate Lollo, líder de vendas nos anos 80, mas que decaiu após ser renomeado como Milkybar em 1992. A empresa assume que atendeu um pedido dos consumidores nas redes sociais.

Agora, outra campanha começa nas redes. Os internautas querem de volta o chocolate Surpresa, aquele que vinha com um cartão com fotos de animais.

“Queremos testar o poder de mobilização do Facebook e contamos com vocês. Quando tivermos um número expressivo, apresentaremos os resultados à própria Nestlé. Será que cola?”, diz a campanha, criada criada por uma página do Facebook chamada Administradores e já conta com 3.500 compartilhamentos.

O que você acha? Deve voltar também?