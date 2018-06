No Twitter, Dilma conversa sobre Copa com Ronaldo, Neymar e Kaká

Após reunião nesta quinta-feira em Zurique com o presidente da Fifa Joseph Blatter, a presidente Dilma Rousseff, Neymar, Ronaldo e Kaká conversaram pelo Twitter sobre o Mundial no Brasil. Dilma usou a hashtag #CopaDasCopas, termo que também usou durante encontro com representantes da Fifa.

Depois da reunião sobre a #CopaDasCopas, vou chamar nosso craque .@ClaroRonaldo p/ falar sobre a preparação do país — Dilma Rousseff (@dilmabr) 23 janeiro 2014

A preparação p/ a #CopaDasCopas segue em ritmo acelerado, .@ClaroRonaldo. Ontem entregamos mais um estádio, logo teremos os 12 prontos… — Dilma Rousseff (@dilmabr) 23 janeiro 2014

Que bom, .@ClaroRonaldo. Agora, .@neymarjr em qual estádio você quer fazer o seu gol mais bonito? #CopaDasCopas — Dilma Rousseff (@dilmabr) 23 janeiro 2014

O povo brasileiro vai estar na torcida, .@neymarjr. Agora, quero saber do .@KAKA, a espera pela #CopaDasCopas agita o mundo todo, não? — Dilma Rousseff (@dilmabr) 23 janeiro 2014

Com certeza, @KAKA!, vamos receber os turistas do mundo todo com os braços abertos e uma infraestrutura preparada. #CopaDasCopas — Dilma Rousseff (@dilmabr) 23 janeiro 2014

Verdade, @ClaroRonaldo, @KAKA e @neymarjr. Obrigada pela conversa e o mundo vai se encontrar no Brasil na #CopaDasCopas — Dilma Rousseff (@dilmabr) 23 janeiro 2014

/GABRIELA MARÇAL