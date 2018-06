Drag queens terão curso de especialização em Santos (SP)

‘Nem homem. Nem Mulher. Gente.’, diziam os Dzi Croquettes. Foto: Reprodução

Em março deste ano, o Sesc (Serviço Social do Comerciário) de Santos abrigará uma especialização inovadora: o Drag Queen Curso. Concebido pelo bailarino e ator Zecarlos Gomes, o projeto profissionalizante tem aulas de maquiagem, dança, canto e interpretação. No segundo semestre, o idealizador pretende dirigir uma peça com 12 drags formadas no curso.

Ao frequentar as baladas da cidade de Santos, no litoral de São Paulo, o ator percebeu que havia pouca informação para a montagem das drags. “Eu via um pessoal competente, mas sem instrução nenhuma. Os personagens eram pobres pela precariedade do figurino, da maquiagem”, disse Zecarlos. Daí, teve a ideia de montar o curso profissionalizante, que é apoiado pelo Programa de Ação Cultural da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo. A inscrição é gratuita, e tem atraído homens, mulheres e casais de diversas idades.

(Via G1)