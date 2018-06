Edir Macedo é pastor mais rico do Brasil, com fortuna de R$ 1,9 bilhão, diz ‘Forbes’

Edir Macedo, líder da Igreja Universal e dono da Rede Record é o pastor mais rico do Brasil. Segundo ranking feito pela revista Forbes, sua fortuna está estimada em R$ 1,9 bilhão. Ele dono do jornal Folha Universal, possui empresas de música e um jatinho particular Bombardier Global Express XRS, avaliado em R$ 90 milhões.

A revista fez um raking dos pastores mais ricos do Brasil. Eles não quiseram comentar com a revista os dados.

1) Edir Macedo, da Igreja Universal do Reino de Deus: R$ 1,9 bilhões

2) Valdemiro Santiago, da Igreja Mundial do Poder de Deus: R$ 440 milhões

3) Silas Malafaia, da Assembleia de Deus: R$ 300 milhões

4) R.R. Soares, da Igreja Internacional da Graça de Deus: R$ 250 milhões

5) Estevam Hernandes Filho e Sonia Hernandes, da Igreja Renascer em Cristo: R$ 130 milhões.