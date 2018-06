Eduardo Suplicy volta cantar ‘Blowin’ in the Wind’

Após chamar atenção em 2012 por homenagear Bob Dylan interpretando ‘Blowin’ in the Wind’ ao lado do deputado Tiririca (PR-SP), finalmente o senador Eduardo Suplicy (PT-SP) conseguiu fazer o dueto com que sempre sonhou nesse domingo, 23, no Teatro Bradesco, em São Paulo. No mesmo palco em que poucos minutos antes ninguém menos que Geraldo Vandré pisava para ouvir a cantora de folk Joan Baez apresentar ‘Pra não dizer que não falei das flores’, o senador cantou, sob vaias, aplausos e risadas, novamente a sua música favorita: