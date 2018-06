Estadão convida leitores a registrar o dia da eleição pelo Instagram

Texto atualizado em 24/10

Neste domingo, o Brasil vai às urnas para eleger governadores e o próximo presidente do País. Como é a votação no seu Estado, na sua cidade, no seu bairro? O Estadão repete o convite que fez no primeiro turno e convida os leitores a registrar novamente o dia de votação. Pode ser um flagra de “santinhos” dos candidatos no chão, do ônibus ou de grupos caminhando para chegar à seção ou de filas para votar, por exemplo. Queremos olhares particulares de cada um para descrever em imagens como é o seu dia da eleição.

Para participar, basta postar uma foto no Instagram com a hashtag #eleicoesestadao na legenda. Não se esqueça de informar Estado, cidade e bairro. As fotos participarão da cobertura do Estadão das eleições no domingo. Publicaremos as imagens em nossos Facebook, Google+, Twitter, Instagram e site ao longo do dia.

Podem participar leitores de qualquer parte do Brasil, não importa cidade ou Estado. Lembramos que não é permitido fotografar o local da urna.

Veja abaixo alguns exemplos de cliques: