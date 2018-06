Estadão convida: vamos homenagear o aniversário do Rio? Mande fotos da sua janela pelo Instagram

A cidade do Rio de Janeiro faz 447 anos nesta quinta-feira. E nós do Estadão resolvemos fazer uma homenagem dupla aos cariocas: pedimos a todos os nossos leitores que moram na Cidade Maravilhosa que nos mandem fotos de sua janela. Queremos saber o que vocês veem, a visão particular de cada um.

E pedimos que nos enviem fotos publicadas no Instagram. Por que? Vamos aproveitar a data para inaugurar a nossa conta na rede social de fotos para dispositivos móveis, como iPhone, iPad e celulares e tablets com Android. Nossa estreia será com as fotos de vocês!

Como deve ser a foto? Basta escolher uma janela, pode ser de casa, do carro, do trabalho, de um ponto turístico, de um lugar que você ame, e fotografar o que você vê lá fora. E como mandar? Publique a imagem pelo Instagram no seu Facebook ou Twitter e mande o link para infograficos@estadao.com.br até esta quarta-feira. Simples assim.

Se quiserem, já dá para seguir a conta do Estadão no Instagram. Ela só tem uma foto de teste, da redação. Ou seja, vocês é que irão inaugurá-la.

Vamos?

Foto de Rafael Mob/Creative Commns