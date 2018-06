Estadão estreia no Pinterest. Acompanhe!

Na última semana, o Estadão estreiou em mais uma mídia social: o Pinterest. A São Paulo Fashion Week (SPFW) de inverno foi a primeira cobertura do jornal na rede, que funciona como um mural de ideias em que os usuários indicam o que é inspirador através do compartilhamento de imagens.

Outros veículos e personalidades da web estão usando o potencial do Pinterest a favor do jornalismo, entre as quais publicações norte-americanas.

O USA Today noticiou eventos como o Prêmio Grammy e o Oscar por meio de ‘pins’. Hoje, o jornal reúne imagens como fotografias de áreas diversas como viagem, tecnologia e receitas culinárias.





O Wall Street Journal direcionou o registro da Semana da Moda de Nova York para o Pinterest. Agora já possui albúns com temas de decoração, beleza e esporte.

A variedade de albúns do Pinterest do The New York Times é grande. A cobertura da publicação na mídia social também passa pelos eventos de moda da cidade – como o baile de gala do Metropolitan Museum of Art de Nova York (Met) – e a semana fashion. Há ainda espaço para assuntos como casamento, arquitetura e gastronomia, populares entre os usuários.

