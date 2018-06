EstadãoMetroSP: sete perfis do Twitter para você se informar sobre o Metrô

Se você usa o Metrô de São Paulo com alguma frequência, certamente já enfrentou alguma falha ou problema nos trens. E nessas horas, muitas vezes, há falta de informação. Por que o trem parou? O que está acontecendo na estação? Com o crescimento das redes sociais, a troca de informação entre os próprios usuários pode ser uma ajuda valiosa para quem está ali sem saber o que fazer.

Pensando nisso, um grupo de pessoas que usa diariamente o Metrô se juntou e criou o Time Mob SP. São perfis colaborativos no Twitter que acompanham o funcionamento das cinco linhas, repassam as dúvidas e reclamações de quem está nos trens e cobram respostas do Metrô. “Queremos que nossas reclamações sejam levadas a sério, queremos prazos de ações e, principalmente, queremos fazer parte do processo de solução das questões que nos afligem diariamente”, afirma Marcelo Santos, que administra o perfil @UsuariosMetroSP junto com Adilson de Paula, criador da conta.

O @UsuariosMetroSP e o @SardinhaExpress (administrado por Anderson Ricardo e Ana Paula Aranha) deram origem a outros perfis com informações específicas sobre cada linha. Com linguagem descontraída, fotos e dados em tempo real, eles rapidamente ganharam seguidores na rede social. Tudo é feito de forma colaborativa.

Para facilitar a vida dos usuários do Metrô, o Estadão lançou uma plataforma inédita que permite acompanhar a situação das linhas em tempo real. As informações do #EstadãoMetrôSP são filtradas do Twitter, com a colaboração de quem está nos trens. Muitas delas vêm dos perfis @UsuariosMetroSP, @SardinhaExpress e dos específicos de cada linha. Para ajudar a avaliar o Metrô, basta enviar seu tweet citando a linha desejada – direto da ferramenta ou pelo próprio Twitter.

Os perfis colaborativos para você seguir e repassar informações são:

@UsuariosMetroSP

@SardinhaExpress

@L1Azul (administrado por Aline Garcia e Juliano Jorge)

@L2Verde (Eriy Okagawa e Leonardo Bráz)

@L3Vermelha (Carla Doja e Gabriel Rodrigues)

@L4Amarela_ (Ana Paula Santana e Jhony Albanese)

@L5Lilas (Jair Pedro)

(O time também toca o perfil @ViaTrolebus sobre mobilidade urbana, por Renato “Lobo” Ozório. Quem cuida do “visual” dos perfis das linhas do Metrô é o Richard Batista)