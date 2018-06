O ‘Estado’ pediu para os leitores enviar fotos que retratassem as festas de fim de ano ou os desejos para 2015. As imagens foram postadas no Instagram com a hashtag #umcliquepara2015; os cliques mostram a Corrida da São Silvestre, decoração de Natal, da viagem de férias e outros momentos especiais do fim de ano. São com essas imagens que o ‘Estado’ deseja um feliz 2015 para todos!