Homenagem a Steve Jobs rende emprego e fama a estudante

Uma homenagem de um aluno de design de Hong Kong a Steve Jobs virou hit na web nesta quinta-feira. Jonathan Mak, estudante de 19 anos da Escola de Design da Universidade Politécnica de Hong Kong, teve a ideia de incorporar a silhueta do fundador da Apple à mordida da maçã do logo da empresa. A criação acabou rendendo uma oferta de emprego a Mak, foi reproduzida milhões de vezes nas redes sociais e está sendo usada em produtos de merchandising, segundo a agência Reuters.

O estudante inicialmente criou o logo depois que Jobs deixou o comando da Apple em agosto. Ele afirmou que o design não havia feito tanto sucesso até ser novamente divulgado na quinta-feira. “Ia colocar o logo preto modificado sob um fundo branco”, explicou. “Mas não pareceu melancólico o suficiente. Eu queria que fosse uma homenagem muito silenciosa.” O logo já aparece em bonés e camisetas comercializadas no eBay, e chegou a ser usado como foto do perfil do ator Ashton Kutcher no Twitter.

Se você também quiser homenagear o fundador da Apple, a empresa criou um e-mail especialmente para isso. Basta enviar sua mensagem para rememberingsteve@apple.com.

