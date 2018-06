Exercícios físicos alteram DNA, aponta estudo

Foto: Reprodução

Um artigo da revista ‘Cell Metabolism’ de março mostrou que os músculos podem ser alterados geneticamente com a realização de atividades físicas. Os cientistas da Karolinska Institutet, na Suécia, realizaram testes com pessoas que são saudáveis, mas sedentárias. A contração dos músculos e também a ingestão de cafeína fizeram com que houvesse uma perda dos grupos metil de DNA.

Os músculos se reconfiguraram para ganhar mais massa. Os cientistas explicaram que o DNA se adapta: “Os músculos se adaptam ao que você faz. Se você não os usa, você os perde”, disse Juleen Zierath. A descoberta mostra como o DNA é flexível – a sua representação varia conforme o corpo é utilizado, e se ajusta a cada ambiente. Agora não vale mais a desculpa de que ‘não foi feito’ para malhar, hein?

(Via O Globo)