Fabricante do M&Ms vai parar de fazer chocolates com mais de 250 calorias

É no mundo todo: a Mars. Inc, fabricante dos chocolates M&Ms, Twix e Snickers, anunciou que não produzirá mais chocolates que ultrapassem 250 calorias a partir do ano que vem. Segundo a empresa, é uma forma de melhorar o valor nutricional dos seus alimentos e vendê-los de uma forma responsável.

O jornal Daily Mail, que publicou a história, não informou quais produtos devem sair de linha. Porém, chocolates “king-size” vendidos pela empresa estão na mira. A Mars. também afirma que irá diminuir a quantidade de sódio de seus doces.