Faça um clique da Copa e veja sua foto no Estadão

Os seus cliques no Instagram agora podem ir parar no Estadão. A partir do dia 5 de julho, o Olhar Estadão, edição especial para tablets que traz as principais imagens da semana, vai mostrar cinco fotos enviadas por leitores. Para participar do concurso, o leitor deve fotografar um tema proposto pelo Estadão e postar no Instagram. As quatro imagens mais curtidas e uma escolhida pela Editoria de Foto do Estadão vão para a edição, que está disponível para download todo sábado, às 17h.

O primeiro tema será a Copa do Mundo no Brasil. Solte a criatividade: vale o registro da sua galera, o flagrante dos torcedores estrangeiros nas ruas e os detalhes verde-amarelo que invadiram as cidades.

Poste a foto com a hashtag #EstadãonaCopa. As imagens publicadas desde o início da Copa já estão participando da competição. A melhor foto será divulgada no Instagram do Estadão na sexta, dia 4 de julho.