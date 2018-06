A cidade de Lulea, na Suécia resolveu homenagear o Facebook, que instalou seus sistemas no município – os primeiros fora dos EUA. Foram 2,493 na neve para formar a mão gigante no último sábado, segundo a agência UPI. A expectativa da população era entrar no livro dos recordes. Mas, segundo informa o Huffington Post, a categoria “mão na neve” não existia ainda no Guinnes Book.

Abaixo, o vídeo aéreo.