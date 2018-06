Fãs de Madonna pedem para que o governo israelense não ataque o Irã

Os israelenses entusiastas de Madonna estão se mobilizando para garantir que a cantora faça um show no país.

A turnê de ‘MDNA’, disco novo que lançará em março, está prevista para estrear em Tel Aviv, no dia 29 de maio. O show pode ser ameaçado pelos conflitos entre Israel e Irã, que têm se acentuado recentemente. Os fãs então criaram uma página no Facebook para pedir que o governo não comece os ataques até o fim de maio.

A população de Tel Aviv tem sofrido constantemente com o cancelamento de shows programados para o país. A cantora Cat Power foi uma das que recentemente desmarcou sua apresentação. Ela declarou na sua página do Facebook: ‘tocar para os meus fãs israelenses com tanto desassossego entre Israel e Palestina faria com que eu me sentisse mal espiritualmente’.

(Via Haaretz)