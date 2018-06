Fazer muito sexo evita problemas cardíacos, diz especialista

Praticar muito sexo, de preferência com o mesmo parceiro, é a receita “não infalível” para evitar problemas cardíacos. O conselho é do doutor Caralps, cardiologista espanhol com 40 anos de experiência e que fez o primeiro transplante de coração no país. Ele está lançando o livro Super Corazón.

Segundo Caralps, além de sexo, comer bem, controlar o estresse e evitar o cigarro são dicas para manter um coração sadio. E beber, pode? “Podemos fazer de tudo, mas com moderação, precisamos aprender que a degustação de um cigarro após uma boa refeição, uma taça de vinho no jantar ou no almoço, não pode se transformar em dependência”, disse em reportagem da Folha.

E aí, seu coração está à salvo?