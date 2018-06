Ficar no PC o dia todo diminui tempo de vida, aponta estudo

Você fica o dia todo na frente do computador no trabalho ou em casa? Má notícia: ficar sentado por mais de 10 horas por dia aumenta as chances de morrer cedo em 48% em relação às pessoas que ficam apenas quatro horas. É o resultado de uma pesquisa da Universidade de Sydney, na Austrália.

Pelo estudo, que envolveu 200 mil pessoas, nem exercícios regulares resolvem. A justificativa:sua refeição vira açúcar, que deveria ser levado para os músculos e para o fígado. Só que, sentado, ele apenas circula, tornando o nível de açúcar no sangue alto demais.

Via Revista Galileu