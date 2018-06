Filme da banda Calypso é cancelado após declarações de Joelma sobre gays, diz jornal

Depois de Joelma se dizer contra o casamento gay e comparar homossexuais a viciados em drogas, o filme da banda Calypso não será mais realizado “até segunda ordem”, informa o jornal Extra. De acordo com a reportagem, a produção do longa – que contaria com Deborah Secco no papel da cantora – já enfrentava dificuldades. Agora, ninguém quer mais vincular o nome à banda.

Joelma já se retratou pelas declarações e disse ter sido mal interpretada, mas destacou que “lutaria até a morte” tentando mudar a orientação sexual de um filho se ele fosse gay. “Sou contra porque minha religião não permite”, afirmou.