Foo Fighters deve vir ao Brasil em abril, confirma jornal chileno

Após pegadinha na semana passada – e rumores durante todo o ano -, mais um indício de que o Foo Fighters deve fazer show no festival Lollapalooza, em abril. O jornal chileno La Tercera confirma que a banda fará show na versão chilena do festival. E que viria ao Brasil após isso, uma semana depois, na versão paulistana do evento.

“As negociações foram favorecidas por conta do gigante mercado brasileiro, país que no próximo ano terá seu próprio Lollapalooza, a ser realizado uma semana depois de Santiago”, diz o jornal.

O jornal também confirma a presença de Arctic Monkeys.