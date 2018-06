Fotógrafos russos iluminam lago congelado

Dois russos tiveram uma ideia arriscada: iluminar um lago congelado e capturar fotos noturnas fantásticas. Dmitriy Christoprudov e Nikolay Rykov tocaram a empreitada no lago Baikal, próximo à Mongólia. Inicialmente, eles pediram ajuda a alguns pescadores da região para inserir uma lanterna com 1.000 lúmens em um buraco no gelo, mas o diâmetro do furo não era suficiente. Então, eles colocaram a fonte de luz embaixo de um Chevrolet Cruze – e conseguiram iluminar o gelo. Brilhante!

[galeria id=10598]

(Confira o trabalho completo dos fotógrafos aqui – via Giz Modo Brasil)