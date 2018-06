Fotos de infrações de carros da CET são publicadas no Facebook

Agentes que fiscalizam o cumprimento das leis de trânsito em São Paulo falam ao telefone na direção, estacionam em vaga de deficientes, guias rebaixadas e em cima da calçada e param bem na faixa de segurança, impedindo a passagem dos pedestres.

As fotos abaixo foram postadas no Facebook nos últimos dias. “Vai parar você em guia rebaixada para ver o que acontece”, questiona um dos internautas. “Vamos compartilhar… Assim como a CET tem seus radares, câmeras e as velhas canetas para multar nós, motoristas, vamos fazer o mesmo…”, postou outro.

[galeria id=1672]

Consultada pelo G1, a CET afirmou que “os agentes e funcionários da companhia também respondem pelas infrações de trânsito que cometem. Além disso, quando um agente é flagrado praticando uma irregularidade no trânsito é chamado para prestar esclarecimentos e pode ser punido administrativamente com advertência e suspensão”.

Segundo o órgão, denúncias devem ser feitas pelo telefone 1188 ou pelo site da CET.