Funcionário que teve trabalho considerado ‘lixo’ ganhará R$ 30 mil de indenização

Foto: Reprodução

Um antigo trabalhador da empresa Philip Morris Brasil Indústria e Comércio Ltda será recompensado com uma quantia de R$ 30 mil reais por danos morais. Segundo o processo, nas reuniões da empresa, ele era considerado incompetente e tinha seu trabalho denominado de “lixo”.

O funcionário também apresentava problemas psicológicos, decorrentes do tratamento do seu chefe. A primeira sentença a seu favor pedia uma indenização de R$ 6 mil, mas ele não ficou satisfeito com a quantia, e conseguiu ganhar cinco vezes esse valor. A 8ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho considerou que o aumento da indenização seria mais eficaz pedagogicamente.

(Via R7)