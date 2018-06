Funkeiros, usem fone de ouvido, pede campanha em trens do Rio

Uma campanha no Rio quer acabar com a música alta no transporte coletivo. Sabe aqueles passageiros que ligam o celular no último volume sem se importar se os outros querem ouvir? Então, a concessionária Supervia, que administra trens metropolitanos, já começou a espalhar cartazes pedindo: usem fones de ouvido.

A campanha não cita gênero musical, porém, segundo o jornal O Globo, um dos principais públicos-alvo seria o de funkeiros, geralmente associados ao ato de escutar som alto nos coletivos.

“Respeito, Gentileza e Educação são bons e todo mundo gosta. Por isso, a SuperVia promove, a partir da próxima semana, uma campanha educacional com o objetivo de alertar os passageiros sobre algumas regras da boa convivência nos trens e nas estações”, publicou a empresa em seu blog, também pedindo que os passageiros respeitem os assentos preferenciais para idosos e gestantes.

A foto acima está circulando no Facebook e é de um dos cartazes já afixados na linha do trem. Foi tirada pelo internauta Marcelo Marinho.

Você acha que a campanha deveria ser estendida para ônibus e metrô? E em todo o Brasil?