Galvão Bueno soltou o gogó ao lado de Di Ferreiro, vocalista do NX Zero, no videokê. A música? Vale Tudo, de Tim Maia. Segundo o Vírgula informa, a performance foi num videokê, no casamento de seu filho Cacá Bueno. O vídeo foi divulgado pelo twitteiro Hugo Gloss.

Que tal?