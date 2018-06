Garoto é expulso de colégio nos Estados Unidos por tuitar palavrão

Foto: Reprodução

Um estudante da Garrett High School, em Indiana, nos Estados Unidos foi convidado a sair da escola por conta de suas publicações no Twitter. Austin Carroll cursava o último ano do ensino médio. Ele usou a palavra ‘fuck’ em um dos tuites.

Carroll disse ter postado de sua casa: “Se a minha conta é pessoal, não acho que a escola tenha que ficar vigiando isso. É minha conta e ninguém tem nada a ver com isso”. O diretor admitiu que o tuíte pode ter sido feito da casa de Austin, mas desde que ele se loga na rede pelos computadores do colégio, o computador da diretoria rastreia todas as contas que já foram usadas.

Ele foi expulsou a apenas 3 meses da sua formatura. Já pensaram se isso acontecer no Brasil?

(Via Mashable)