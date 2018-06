Foto: Reprodução

Um gato invadiu o campo e correu pelo gramado por cerca de três minutos durante o jogo entre Liverpool e Tottenham, pelo Campeonato Inglês. Foi retirado por policiais que faziam a segurança da partida. Batizado Anfield Cat, em homenagem ao estádio em que o jogo ocorria, o gato já ganhou uma conta do Twitter com 45.000 followers em que faz piadas com a sua fama e o preço do leite nos estádios.

(Via Stuff)