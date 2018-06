‘Give Me All Your Love’: vaza trecho de suposto novo single de Madonna

Caiu hoje na internet um trecho de um suposto novo single de Madonna. A canção foi intitulada Give Me All Your Love – comenta-se que este seja o nome da primeira música de trabalho do próximo álbum da popstar, que deve ser lançado nos primeiros meses do ano que vem. As participações das novatas Nicki Minaj e M.I.A são esperadas para o disco, que vem sendo gravado pela rainha do pop em Nova York com seu parceiro de longa data William Orbit e com novos nomes como Martin Solveig.

A equipe de Madonna ainda não desmentiu ou confirmou que a gravação se trate de uma nova música da cantora. Ficou curioso? Ouça aqui:

Curtiu?