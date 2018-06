Google agora produzirá cerveja

Se você é daqueles que pensam que não falta mais nada para o Google lançar, segura esta: o maior buscador do mundo vai colocar no mercado a sua própria… CERVEJA.

O Google se associou a uma marca de cervejas norte-americana e perguntou aos seus milhares de funcionários: o que você gostaria que houvesse em uma gelada? O resultado é a URKontinent, com ingredientes exóticos de várias partes do mundo: de América do Sul, África, Austrália e Europa. Tem até chocolate.

A cerveja ainda não tem data de lançamento, mas já pôde ser provada em um festival que ocorreu neste fim de semana em Denver, nos EUA. E os próprios criadores do Google já a provaram pela internet, via Google+.

Veja vídeo sobre a novidade:

Via Huffington Post