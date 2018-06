Governo do RS entra no ‘meme’ do Tarso Genro pulando obras

Após ser registrado pulando sobre uma cratera em visita uma obra em Taquari (RS), o governador do Rio Grande do Sul Tarso Genro virou ‘meme’ nas redes sociais. Mas se a primeira piada com a imagem foi realizada por internautas, que criaram o Tumblr Pula Tarso, hoje a ação foi do próprio Governo do Estado: no site do Gabinete Digital, o governador aparece saltando entre as obras públicas. Basta abrir a seção De Olho e digitar o comando cima, cima, baixo, baixo, esquerda, direita, esquerda, direita, B, A.

A brincadeira repercutiu tanto, que o site saiu do ar por cerca de uma hora, devido ao grande número de acessos. “Como sempre tivemos como foco o público das redes sociais, resolvemos apostar em um código da cultura geek e entrar na onda do meme”, afirmou o coordenador do Gabinete Digital, Luiz Damasceno.

Tarso Genro aparece pulando pelas obras da Penitenciária Estadual de Canoas, da duplicação da ERS-118, do Parque Científico e Tecnológico do Planalto Médio e da Sala Sinfônica da Orquestra de Porto Alegre, por exemplo. Mesmo com a nova piada, o Tumblr Pula Tarso não desanimou: o último post, com data de hoje, mostra o governador praticando salto com vara, em imagem que se soma a mais de 40 montagens. /LUÍSA ROIG MARTINS