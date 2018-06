Gusttavo Lima diz que quer largar a carreira: ‘Já não aguento mais’

O cantor Gusttavo Lima disse em seu show que está querendo largar a música. Em vídeo divulgado pela TV Record, o sertanejo afirma que “talvez esse seja um dos últimos shows da minha vida”. “Eu já não aguento mais, eu já não suporto mais”, afirmou.

Em seu perfil no Facebook, entretanto, cantor deu a entender que pode mudar de planos: “Eu deixei tudo pra traz (SIC) e fui em busca dos meus sonhos e com 14 anos de carreira passei por momentos triste (SIC) e momentos alegres inesquecíveis. O meu maior sonho eu consegui, que era fazer minha música o meu som fazer parte e virar trilha sonora da vida das pessoas. Se eu cheguei até aqui não vai ser agora que eu vou desistir, o sonho não pode acabar… Aos meus fãs jamais vou deixar vcs e aos que não gostam do Gusttavo Lima ééé vão ter que me aturar por muitos e muitos anos kkkkkkkkk..”