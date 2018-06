Álbum de estreia dos Beatles era lançado há exatos 50 anos

Hoje é um dia especial para o rock. Em 22 de março de 1963, o princípio de uma revolução cultural chegava às lojas britânicas: Please Please Me, álbum de estreia dos Beatles.

Reza a lenda que John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr gravaram o trabalho em apenas 12 horas. Foi feito às pressas para catalisar o sucesso dos singles Please Please Me e Love Me Do, que já indicavam o que estava por vir.

Oito das faixas foram escritas por Lennon e McCartney, marcando uma parceira que ainda se repetiria por décadas. Com pegada pop e energia de sobra, as músicas capturaram o momento feliz do conjunto e deram início à beatlemania no Reino Unido, que pouco depois cruzaria o Atlântico e atingiria também a América. O tracklist de Please Please Me também se tornou um clássico:

I Saw Her Standing There

Misery

Anna

Chains

Boys

Ask Me Why

Please, Please Me

Love Me Do

P.S. I Love You

Baby It’s You

Do You Want To Know a Secret

A Taste Of Honey

There’s a Place

Das canções, qual é sua preferida?