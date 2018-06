Hacker consegue fazer novo iPhone controlar seu carro

Desde o lançamento do iPhone 4S no mês passado, milhares de vídeos surgiram na internet com proezas realizadas com o Siri, novo assistente do celular da Apple. O feito do programador Brendon Fiquett foi um dos mais impressionantes: através de um sistema conectado com controle remoto, ele conseguiu fazer com que o iPhone controlasse seu carro, informa a revista Macworld.

O programador gravou uma demonstração em vídeo. Nele, Fiquett consegue até dar a partida no veículo através do Siri. Vale lembrar que a nova versão do iPhone já foi homologada pela Anatel e deve estar à venda em breve no Brasil.