‘Harlem Shake’ arrecada alimentos para doentes com câncer no PR

Maringá, no Paraná, aproveitou o viral da web Harlem Shake para ajudar a quem tem câncer. Cerca de 200 pessoas compareceram no domingo na Vila Olímpica para gravar o vídeo. O mote era a arrecadação de alimentos para a Rede Feminina de Combate ao Câncer, que atende mais de 200 pacientes na região.

No total, foram conseguidos 58 quilos de alimentos. “Qualquer forma de chamar a atenção para nossa causa é sempre bem vinda. Nós agradecemos muito a todos que participaram”, disse a gerente da entidade Janaína Mantovani ao jornal O Diário do Norte do Paraná.

Veja como ficou o vídeo: