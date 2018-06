Chegou a vez de Adele virar forró. A grudenta Rolling In The Deep – música mais tocada de 2011, segundo a revista Billboard – ganhou uma adaptação do grupo Aviões do Forró. No refrão, “we could have had it all” vira “o seu tempo passou”. E a banda do Ceará continua: “Não venha atrás de mim/ agora é a minha vez de dizer/ não te quero, não te quero, não te quero aqui.”

Ouça abaixo a versão forró e a gravação original e compare:

(Via Popline)