Hoje é Dia Mundial de Lavar as Mãos. Médico ensina como se faz

Mão embaixo da torneira. E não se esqueça do sabonete. Esta sexta-feira é Dia Mundial de Lavar as Mãos. Bizarro? Nada disso. É o dia para se lembrar que é importante repetir sempre o ato para evitar doenças e infecções.

Não se pode esquecer de lavar as mãos antes de ir ao banheiro, de se alimentar e de mexer nos olhos, diz Carlos Eduardo Figueiredo, da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar do Instituto Fernandes Figueira da Fiocruz.

Ele explica como fazer: “A gente pode usar o sabonete líquido com água ou, o que é também bastante efetivo e tem uma certa economia no tempo do procedimento em si, que é a higienização com álcool”.

Lembram da música do Castelo Rá-Tim-Bum?

Via Ministério da Saúde