Homem que nasceu mulher dá à luz um bebê na Inglaterra

Foto: Reprodução

Thomas Beatie, o primeiro homem a ser mãe

Depois de o americano Thomas Beatie ter sido o primeiro homem a ficar grávido no mundo em 2008, um rapaz inglês, que não quis se identificar, teve um filho. Segundo Joana Darrell, da Beaumont Society – uma associação que promove ajuda a pessoas que mudaram de sexo -, o homem teria pedido ajuda para confirmar as possibilidades de se ter um filho depois de fazer a cirurgia pra mudar de sexo, e agora agradeceu a assistência.

Os homens grávidos conseguem dar à luz porque podem escolher não realizar a histerectomia (retirada do útero, ovários e trompas). Mesmo quando a cirurgia de reconstrução genital é feita, é possível que os bebês nasçam através de fertilização artificial e cesariana para a retirada do nenê do útero. Com este novo caso, chega a 5 o número de homens que deram à luz registrados no mundo.

(Via Daily Mail)