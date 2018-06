Homem só de cueca tenta roubar bebida em posto, atropela ciclista e bate em repórter do SBT

Um homem que vestia apenas cuecas foi a um posto de gasolina em Uberlândia, Minas Gerais. Tentou levar bebidas alcoólicas sem pagar. As funcionárias chamaram a polícia. O rapaz saiu correndo, pegou seu carro e atropelou um ciclista ainda no pátio do posto. O ciclista levantou e bateu nele.

O repórter da afiliada local do SBT, TV Vitoriosa, estava no local. Perguntou ao homem: “Você está bêbado?” O rapaz disse que não. O jornalista então afirmou, ironicamente: “Eu é que estou então”. E o sujeito, sem roupas, saiu do carro correndo atrás do repórter.

Veja o vídeo:

Via SBT